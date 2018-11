Webshop Alibaba: 10 miljard omzet in een uur

2018-11-12T09:52:00

2018-11-12T11:14:31

De Chinese webshop Alibaba heeft tijdens Singles Day opnieuw alle verkooprecords verbroken. Op 11 november werd er binnen een uur tijd een omzet van 10 miljard dollar gedraaid. De eerste miljard werd al binnen 85 seconden aangetikt.

In totaal werd er die dag 30,8 miljard dollar uitgegeven in het Chinese webwarenhuis. Dat is 27 procent meer dan vorig jaar. Op Singles Day vieren Chinese alleenstaanden dat ze single zijn. Alibaba strooit dan met hoge kortingen op zijn assortiment, vooral op elektronicagebied.

Op naar Black Friday

Singles Day is ook in Nederland in opkomsten. Dit jaar deden onder andere Bol.com en MediaMarkt er aan mee. Je kunt de dag zien als een opmaat naar Black Friday en Cyber Monday, kortingsdagen die eind november plaatsvinden. Onze collega's van Kieskeurig geven je kooptips en houden dan op een blog de beste Black Friday-aanbiedingen bij.