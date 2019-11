Website overspoelt Firefox met eindeloze pop-ups

2019-11-06T10:06:00

2019-11-06T09:52:29

Cybercriminelen misbruiken een kwetsbaarheid in Firefox via een website die de bezoeker met eindeloze pop-ups bestookt. Op die manier hopen ze potentiële slachtoffers naar hun 'helpdesk' te lokken.

Wie de site in kwestie bezoekt, krijgt een melding dat de computer gehackt zou zijn. Ook wordt opgeroepen een telefoonnummer te bellen voor hulp, een bekende truc om met nietsvermoedende pc-gebruikers in contact te komen en ze geld afhandig te maken. Door de pop-ups die in beeld blijven komen, is Firefox niet meer op de normale manier af te sluiten. De hele browser wordt erdoor overgenomen.

Er zijn wel manieren waarop je deze manier van oplichting te slim af kunt zijn. Zo is Firefox wel degelijk nog te sluiten via Taakbeheer, ofwel ctrl + alt + del. Is de browser echter zo ingesteld dat tabbladen van een vorige sessie automatisch weer worden geopend bij een nieuwe start, dan komt ook de malafide site weer tot leven. Dit is te omzeilen door tijdelijk de verbinding met internet te verbreken.

Wordt aan gewerkt

Mozilla zegt op de hoogte te zijn van de kwetsbaarheid en aan een oplossing te werken. Men hoopt dat Firefox-versie 71 of 72 weldra bescherming tegen dit soort constante pop-ups biedt. Aangezien er ongeveer een maand tussen Firefox-versies zit en Firefox 70 net uit is, kan het nog wel even duren voor het zover is. Blijf in de tussentijd dus extra op je hoede voor schimmige links.