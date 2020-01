Weg ochtendhumeur: douchekop met geïntegreerde speaker

2020-01-06T11:19:00

2020-01-06T11:05:21

Veel mensen zingen wel eens onder de douche, dus waarom dan niet meezingen met je favoriete nummers? De nieuwe Moxie-douchekop van Kohler voorziet in deze behoefte. Niet alleen komt er water uit, het middelste gedeelte is een draadloze speaker.

Het speakergedeelte wordt magnetisch vastgezet in het midden van de douchekop, die de naam Moxie draagt. Daar omheen zit de ring waar het water uitkomt. Uiteraard is de speaker voor dit doeleinde waterdicht gemaakt. Voor het geluid sloeg Kohler de handen ineen met audio-expert Harman Kardon. Muziek is afkomstig van een gekoppeld bluetooth-apparaat, zoals je smartphone.

Nu met Alexa

Nu verkoopt Kohler dit soort douchekop-speakers al langer. Maar op de CES-beurs te Las Vegas is een nieuwe variant aangekondigd, die voorzien is van de spraakassistente Alexa. Je zou hiermee dus je smart home kunnen bedienen terwijl je aan het douchen bent. Zet bijvoorbeeld de thermostaat alvast wat hoger met een spraakcommando, zodat je niet een ijskoude slaapkamer binnenstapt.

De Moxie-douchekop wordt waarschijnlijk niet in Nederland verkocht. Daarnaast verstaat Alexa ook onze taal niet. Neemt niet weg dat er hier wel veel losse bluetooth-speakers van andere merken te koop zijn. Die passen niet in je douchekop maar zijn geregeld waterdicht. Wel even dubbelchecken, voor je 'm in je badkamer plaatst...