WhatsApp-chats overzetten naar Telegram nu mogelijk

2021-01-29T10:20:00

2021-02-01T12:32:23

Wie van WhatsApp naar Telegram wil verhuizen, heeft nu de optie om zijn chatgeschiedenis mee te nemen. WhatsApp-berichten exporteren naar Telegram werkt als volgt.

Zorg ervoor dat zowel WhatsApp als Telegram op dezelfde smartphone staan en dat beide apps up-to-date zijn. Met name Telegram, want het importeren van WhatsApp-berichten is pas sinds 28 januari een optie. De chathistorie is per individueel gesprek te exporteren. Het werkt overigens ook met groepschats.

Het exporteer-proces werkt op Android en iOS net even verschillend. Op iOS selecteer je een chat, tik je op de naam van de persoon of groep en kies je Exporteer chat. Op Android open je een chat, tik je rechtsboven op de puntjes, kies je Meer en dan Chat exporteren.

Met of zonder bijlagen

In beide gevallen krijg je nu de optie om de chatgeschiedenis mét of zonder media over te zetten. Het betreft hier de foto's en video's die je op WhatsApp als bijlagen hebt uitgewisseld. De eerste optie neemt uiteraard meer ruimte in beslag en het exporteren/importeren duurt dan ook wat langer.

Heb je je keuze gemaakt, dan volgt de laatste stap. Namelijk Telegram selecteren in de lijst met apps die opent en de plek uitkiezen waar je de berichten wil hebben.

Goeie timing

Ondersteuning voor WhatsApp-chats komt niet zomaar uit de lucht vallen. Bij Telegram merken ze miljoenen nieuwe gebruikers op, die WhatsApp achter zich laten nadat er verwarring over het aangepaste privacybeleid ontstond.

Telegram staat te boek als een veiligere versie van WhatsApp, maar dit ligt genuanceerd. Zo zijn berichten op WhatsApp end-to-end versleuteld, terwijl dit op Telegram standaard niet zo is. Alleen 'geheime chats' zijn op dezelfde manier beschermd tegen eventuele pottenkijkers.

Het grote voordeel van Telegram is echter dat het geen onderdeel van Facebook is. WhatsApp uiteraard wel. Dat feit zal voor de meeste overstappers het zwaarst wegen in hun besluit om naar een andere chat-app uit te wijken. Dat kan Telegram zijn, maar ook Signal blijkt een populair alternatief.