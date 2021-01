WhatsApp-gebruikers zoeken het verderop na omstreden aanpassing privacybeleid

2021-01-18T10:35:00

2021-01-20T10:58:18

De chatdiensten Telegram en Signal zien sinds kort een flinke toename in het aantal nieuwe gebruikers. Die lijken veelal afkomstig van WhatsApp, waar een aangepast privacybeleid de nodige stof doet opwaaien.

Wanneer je de afgelopen tijd WhatsApp hebt geopend, heb je de melding over de nieuwe gebruiksvoorwaarden vast al gekregen. Je kunt die beslissing nog even uitstellen, maar akkoord gaan moet weldra alsnog omdat je de chat-app anders niet meer kunt gebruiken. Die einddatum was eerder 8 februari, maar is nu uitgesteld naar 15 mei. Volgens moederbedrijf Facebook is er veel onduidelijkheid over het nieuwe beleid ontstaan. De komende tijd wil het bedrijf zorgen bij gebruikers wegnemen.

Die zorgen hebben betrekking tot de link tussen Facebook en WhatsApp. De aangepaste voorwaarden insinueerden dat Facebook meer informatie van WhatsApp-gebruikers zou onderscheppen en deze voor advertentiedoeleinden zou inzetten. Die angst leeft al sinds 2014, toen Facebook de berichtendienst officieel inlijfde. Nu stelt het bedrijf dat de kwestie een stuk genuanceerder is en enkel betrekking heeft op de functie binnen WhatsApp om contact op te nemen met bedrijven.

Goed om te weten daarbij is dat er voor Europese gebruikers nog minder veranderd. Hier gelden namelijk strengere regels voor Facebook dan in de Verenigde Staten. Die werden eerder al in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de gegevens die Facebook van WhatsApp-gebruikers heeft, binnen de muren van Facebook blijven en bijvoorbeeld niet aan adverteerders worden doorverkocht.

Overstap naar concurrentie

Voor een deel van de gebruikers komt de extra duiding van Facebook al te laat. Zij hebben reeds de overstap gemaakt naar concurrerende diensten. Telegram kreeg er in drie dagen tijd 25 miljoen nieuwe gebruikers bij. Bij Signal steeg het totaal aantal gebruikers in korte tijd van 10 miljoen naar 50 miljoen, mede dankzij een tweet van Tesla-topman Elon Musk. Als reactie op WhatsApps nieuwe voorwaarden riep hij enkel op: 'gebruik Signal'. En daar is massaal gehoor aan gegeven.

Vanuit WhatsApp is inmiddels een voorlichtingscampagne gestart over de manieren waarop de chat-app wel degelijk je privacy respecteert. Zo wordt benadrukt dat verzonden berichten versleuteld worden en dat de inhoud daarvan dus geheim blijft, ook voor Facebook. Er worden overigens wel degelijk persoonlijke gegevens opgeslagen, zoals in de vorm van metadata. Denk aan welk toestel je gebruikt en hoe vaak je de app opent. Maar die informatie wordt niet met derden gedeeld.