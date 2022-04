WhatsApp krijgt binnenkort emojireacties

2022-04-15T09:19:55

2022-04-15T09:21:32

De populaire berichtendienst WhatsApp laat weten dat het bedrijf emojireacties uitrolt naar zijn app. Maar wat zijn dat eigenlijk voor reacties?

Wanneer je op WhatsApp een berichtje stuurt naar iemand, dan kan het zijn dat je geen tekstueel bericht terugkrijgt. In plaats daarvan krijg je een enkele emoji, in de vorm van een hartje, duimpje omhoog of een smiley.

Een emojireactie lijkt daarop. Maar in plaats van een los berichtje versturen, geef je een reeds verstuurd bericht van een contactpersoon een emoji mee. Zo kun je toch op een bericht reageren, maar dan net op een andere manier.

Emojireacties op WhatsApp

De emojireacties komen naar alle gebruikers toe, ongeacht het besturingssysteem dat je gebruikt. Het maakt dus niet uit of je Android of iOS op je smartphone hebt staan. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de release vindt “binnenkort” plaats.

Aanvankelijk betreft het een beperkte release. Je hebt straks de keuze uit zes emoji waarmee je kunt reageren. Denk dan aan het duimpje omhoog, het hartje, een smiley die huilt van het lachen, een verbaasde smiley, een huilende smiley en een biddende emoji.

De biddende emoji laat twee handen tegen elkaar aan gedrukt zien en wordt veelal gebruikt om aan te geven dat je het ergens ontzettend mee eens bent.

In de toekomst zullen de emoji meer huidskleuren gaan ondersteunen. Verder is het zo dat je straks in staat bent grotere bestanden te versturen (tot 2 GB, in plaats van 100 MB) en dat tot 32 mensen kunnen deelnemen aan een groepsgesprek (in plaats van maximaal acht).