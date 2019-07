Whatsapp nu beschikbaar op goedkope telefoons

Onder meer Nokia gaat zijn oude telefoons nieuw leven inblazen met de komst van Whatsapp.

De oudere, goedkope telefoons van Nokia vinden nog steeds gretig aftrek onder gebruikers die weinig poespas willen, maar ook in ontwikkelingslanden zijn de telefoons populair. Vorig jaar bracht het Finse bedrijf nog de Nokia 8110 uit, een simpele telefoon met 4G-chip en natuurlijk Snake. Het toestel draait op KaiOS, dat in principe is gebaseerd op het besturingssysteem van Firefox. Het besturingssysteem is niet alleen te vinden op Nokia-telefoons, maar ook op enkele toestellen van Chinese fabrikanten als Cat en JioPhone. Volgens de ontwikkelaars van KaiOS draait het besturingssysteem inmiddels op meer dan 100 miljoen telefoons.

De komst van de populaire berichtenapp Whatsapp naar KaiOS kon dan ook niet uitblijven. Gebruikers met een toestel dat draait op KaiOS kunnen de app vanuit de KaiOS Store direct downloaden en installeren. De telefoon moet wel beschikken over minstens 256 MB aan werkgeheugen. Whatsapp zou verder in principe hetzelfde moeten werken als de Android-versie van de berichtenapp, met de mogelijkheid om naast chatten ook te bellen. Het is onduidelijk of videobellen ook wordt ondersteund.  

Vanaf het derde kwartaal worden telefoons met KaiOS standaard geleverd met Whatsapp erop geïnstalleerd.

In juni vorig jaar stak Google nog 22 miljoen dollar in KaiOS, waardoor het mogelijk zou worden om onder meer apps als YouTube en Google Assistant te gebruiken op de telefoons.