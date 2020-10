WhatsApp op stil zetten kan nu voor altijd

2020-10-26T10:16:00

2020-10-26T11:56:03

De mute-optie in WhatsApp is aangepast zodat gesprekken voor altijd op stil te zetten zijn. Je krijgt geen meldingen meer bij nieuwe berichten, net zolang totdat je de mute-instelling terugdraait. We leggen kort uit hoe het werkt.

WhatsApp-meldingen zijn vaak handig maar soms hinderlijk. Zeker in groepsgesprekken loopt het aantal notificaties snel op. Je hebt niet altijd tijd (of zin) om direct te kijken en/of te reageren. Zet dan de optie 'stille meldingen' aan om rust in de tent te creëren. Je leest de berichtjes wel wanneer het je zelf het beste uitkomt.

Stille meldingen inschakelen

Open het gesprek in kwestie en druk rechtsbovenin op de drie bolletjes. Tik op Stille meldingen en bepaal voor hoe lang je het gesprek wilt dempen. Dit kan voor acht uren, een week of nu ook voor altijd. De altijd-optie vervangt sinds kort de keuze om een gesprek voor een jaar op mute te zetten.

Zorg ervoor dat er géén vinkje staat voor Meldingen weergeven. Doe je dit wel, dan krijg je nog steeds notificaties. Het enige verschil is dan dat ze geen geluid meer maken. Wil je naderhand wel weer meldingen ontvangen, tik dan opnieuw op de bolletjes en kies Meldingen dempen opheffen.