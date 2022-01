WhatsApp werkt aan verificatietool voor web- en desktopversies

2022-01-24T09:08:23

2022-01-24T09:29:17

De populaire berichtendienst WhatsApp werkt aan een nieuwe tool voor tweestapsverificatie voor de webclient en de desktopapp. Maar dat is niet alles.

WhatsApp wil het gebruik van de webclient en desktopapplicatie in de toekomst ietwat veiliger maken. Het team achter de communicatie-app komt namelijk met een extra verificatietool. Mocht de functie er daadwerkelijk aankomen, dan kun je straks niet meer inloggen zonder extra codes.

WhatsApp komt met verificatietool

Zo kun je als gebruiker straks een persoonlijke code toevoegen aan je account. Die code heb je nodig voor het inloggen. Doe je dat via het web of de desktopapp, dan vul je die code in, evenals de code die je via een sms’je ontvangt. Zo ben je beter beschermd tegen sim-swapping-aanvallen.

Daarnaast werkt WhatsApp nog aan een andere update. Dit heeft betrekking op de mensen die hun chats willen overbrengen van Android naar iOS en andersom. Dat is tot op heden, zonder onofficiële omwegen, niet mogelijk vanwege de manier waarop Android en iOS omgaan met encryptie.

Op een later moment is het dus wel mogelijk. WhatsApp heeft daarvoor je toestemming nodig, terwijl je als gebruiker de Stap over op iOS-app nodig hebt. Wil je overstappen van iOS naar Android, dan heb je een Lightning-naar-usb-c-kabel nodig, evenals een telefoon die nieuw is of onlangs teruggebracht is naar de fabrieksinstellingen.