Wikipedia-oprichter start betaald sociaal netwerk WT:Social

2019-11-18T11:54:00

2019-11-18T11:46:03

Een nieuw sociaal netwerk starten is altijd riskant. Wikipedia-medeoprichter Jimmy Wales deinst er niet voor terug en hoopt met WT:Social een alternatief te kunnen bieden op Facebook en Twitter.

WT:Social onderscheidt zich van de concurrentie door op abonnementsbasis te werken, een account kost namelijk 12 euro per maand of 90 euro per jaar. Op die manier is het platform niet afhankelijk van adverteerders. Net zoals bij Wikipedia het geval is, moet WT: Social in de lucht blijven op donatiebasis.

Tegen nepnieuws

WT staat overigens voor WikiTribune, een dienst voor het delen van nieuwsberichten die in 2017 het levenslicht zag maar niet het beoogde succes had. Alsnog ligt er een duidelijke nadruk op het tegengaan van fakenews-verspreiding. Bijvoorbeeld door bronvermeldingen een prominentere plaats te geven, zoals je ook van Wikipedia gewend bent.

Wachtrij

Tegenover The Financial Times geeft Wales toe dat WT: Social waarschijnlijk geen groot financieel succes wordt, maar dat is ook niet de achterliggende gedachte van het platform. Wel verwacht hij dat er genoeg mensen bereid zijn om te betalen voor een sociaal netwerk met deze insteek. Zo'n 80.000 mensen zouden momenteel in de wachtrij staan voor een account.