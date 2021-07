Win een Dash Cam Mini 2 van Garmin

2021-07-06T09:05:00

2021-07-06T09:01:26

Dashcams bevestig je op de voorruit en het is dan ook van belang dat ze niet teveel in de weg hangen. Vandaar de Dash Cam Mini 2 van Garmin, ter grootte van een autosleutel (circa 3 x 5 x 3 cm). We mogen twee stuks verloten!

Deze dashcam registreert beelden op full hd-resolutie met een beeldhoek van 140 graden. Een microSD-kaartje is hiervoor vereist, maar let wel: die zit niet bij de prijs inbegrepen. Bij een ongeval worden opnames automatisch veiliggesteld, zodat die niet per ongeluk overschreven worden.

De voedingsadapter bezit overigens een dubbele usb-ingang, zodat onderweg ook nog steeds een smartphone op te laden is. Je geparkeerde auto in de gaten houden? Dit kan met een actieve voedingskabel (apart verkrijgbaar) en een actieve WiFi-verbinding op je telefoon. De Dash Cam Mini kost zelf 129,99 euro.

Hebben? Hebben!

Van Garmin mogen we twee maal een Dash Cam Mini 2 weggeven. Kans maken? Laat dan hier je gegevens achter.