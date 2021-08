Win een devolo Magic 2 Wifi next Multiroom Kit: Stabiel draadloos internet in iedere kamer

2021-08-31T14:00:00

2021-08-31T14:51:28

Overal in huis een snelle en draadloze internetverbinding is vandaag de dag onmisbaar. Of je nu een thuiswerkplek ver van je router hebt ingericht of in iedere kamer muziek streamt naar je slimme speakers, niet is zo storend als trage wifi. Als het signaal in de eerste plaats al zover reikt. Van devolo mogen we een Magic 2 Wifi next Multiroom Kit verloten. Daarmee behoren dit soort problemen tot het verleden tijd en de installatie ervan is heel eenvoudig.

Met de drie adapters in dit pakket zorg je voor snelle wifi met een dekking tot 180 vierkante meter. Je prikt ze in een stopcontact van de ruimte waarin je draadloos internet wilt ontvangen dan wel verbeteren. Handig is dat er ook een stekker in de adapter zelf past, zodat je daar weer een ander elektronisch apparaat op kunt aansluiten. Geen nood dus als al je stopcontacten reeds bezet zijn.

Het Magic 2 Wifi-systeem werkt middels powerline-technologie en dat betekent dat het internetsignaal via de stroomleidingen wordt doorgestuurd. Dikke muren of plafonds onderbreken de draadloze verbinding daardoor niet. Onderling vormen de adapters een mesh-netwerk met ondersteuning voor Multi-User MIMO. Elk aangesloten apparaat krijgt daardoor een optimale datastroom geleverd.

Win een devolo Magic 2 Wifi next Multiroom Kit

In de nieuwste editie van ons magazine bespreken we uitgebreid het concept van wifi-boosters. Je vindt het blad nu in de winkels en abonnees kunnen het hier online lezen. Wil je meteen aan de slag en spreken de mogelijkheden van de Magic 2 Wifi next Multiroom Kit je aan? Laat je e-mailadres achter in onderstaand formulier om kans te maken op de starterkit, ter waarde van 299,90 euro.

