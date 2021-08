Win een duurzame Atlanta Laptop Bag van Trust

2021-08-03T09:04:00

2021-08-03T09:02:03

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar de Atlanta Laptop Bag van Trust is uit 18 gerecyclede petflesjes gefabriceerd. Wel zo duurzaam dus, en daarnaast is de laptoptas ook gewoon erg praktisch.

Er zijn genoeg vakjes voor allerhande extra's, zodat zaken als je voedingskabel, muis, powerbank of e-reader georganiseerd op te bergen zijn. Klittenband houdt je notebook netjes op zijn plaats en de gevoerde binnenzijde zorgt ervoor dat-ie onderweg tegen een stootje kan.

Feitelijk past zowat elke laptop er in, want de tas is geschikt voor notebooks tot 17,3 inch groot. De adviesprijs is 29,99 euro.

Hebben? Hebben!

Van Trust mogen we twee maal een Atlanta Laptop Bag weggeven. Kans maken? Laat dan hier je gegevens achter.