Win een EW3151 Ergonomische Muis van Ewent

Bij de meeste muizen vind je het scrolwiel bovenop, tussen beide muisknoppen ingenesteld. Bij de EW3151 Ergonomische Muis is-ie daarentegen naar de zijkant verplaatst, zodat je kunt scrollen met je duim.

Dat stimuleert een ontspannen houding voor pols en schouders, aldus fabrikant Ewent. De muis is draadloos, werkt op een AA-batterij en maakt verbinding met de pc middels een usb-receiver. Het indrukken van de knoppen is extra stil, wat fijn is voor de mensen in je directe omgeving. Die hoeven dat geklik dan niet constant aan te horen. De adviesprijs is 27,50 euro.

Hebben? Hebben!