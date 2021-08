Win een GXT863 Mazz Mechanical Keyboard van Trust

2021-08-17T10:00:00

2021-08-12T14:05:19

Een gamingtoetsenbord hoeft helemaal niet zo duur te zijn, meent budgetmerk Trust. Voor vijf tientjes haal je het GXT863 Mazz Mechanical Keyboard in huis, inclusief toetsverlichting die alle kleuren van de regenboog weergeeft.

De Outemu RED-toetsen zijn gebouwd om 50 miljoen toetsaanslagen te weerstaan en er is sprake van anti-ghosting. Deze techniek zorgt ervoor dat het keyboard geen inputs 'verliest' wanneer je meerdere toetsen tegelijk indrukt.

Daarnaast wordt in de gamemodus de Windows-toets uitgeschakeld. Van belang zodat je een openstaande game in het heetst van de strijd niet per ongeluk minimaliseert. Sluit het toetsenbord via usb aan.  De adviesprijs is 49,99 euro.

Hebben? Hebben!