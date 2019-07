Win een Star Wars Stormtrooper-pakket van Razer

2019-07-05T09:15:48

2019-07-05T09:15:50

Dol op Star Wars? Dan loop je vast warm voor deze randapparatuur van gamingmerk Razer. De Razer BlackWidow Lite (keyboard), Atheris (muis) en Goliathus Extended (muismat) zijn allen bedrukt met Stormtroopers en hun typerende zwart/wit-kleurstelling.

Even inzoomen. Het toetsenbord is een compact, mechanisch exemplaar dat door dempers onder de toetsen relatief stil is. De muis is daarnaast draadloos en heeft een batterijduur van twee weken.

De muismat tot slot is groot genoeg voor beiden, inclusief rubberen ondergrond zodat-ie stevig blijft liggen. Elk apparaat is los te koop, maar bij ons kun je de hele set winnen!

Hebben? Hebben!