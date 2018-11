Win het ergonomische Penclic KB3-toetsenbord

2018-11-23T08:57:31

2018-11-23T08:58:18

Wanneer je aan het typen bent, rusten je polsen vaak niet in hun natuurlijke houding. Door de gebogen hoek ontstaat constante spanning op de spieren, wat op den duur rsi-klachten met zich mee kan brengen.

Daarom is het ergonomische Penclic KB3-toetsenbord ook bijzonder plat: 8,54 mm. Denk aan het keyboard van een laptop, maar dan zonder de laptop er omheen. Daarnaast is de gadget erg licht en compact, je neemt het gemakkelijk mee in de tas.

Via bluetooth zijn smartphone en pc tegelijk te koppelen, met een druk op de knop wisselt u tussen beide apparaten. Het toetsenbord is ook via een usb-kabel aan te sluiten. De adviesprijs is 69,95 euro.

Hebben? Hebben!

Van Backshop BV mogen we drie maal een Penclic KB3-toetsenbord weggeven. Kans maken? Laat dan hier je gegevens achter.