Windows 10 in 2019: Microsoft neemt gas terug

Meer dan de helft van alle computers wereldwijd draait inmiddels op Windows 10, een mijlpaal die dit jaar is bereikt. Goed nieuws voor Microsoft, dat met het besturingssysteem een turbulent 2018 achter de rug had. Maatregelen waren nodig om de boel weer op de rit te krijgen en dat tekende Windows 10 in 2019.

Microsoft begint 2019 met een achterstand. Begin januari blijkt namelijk dat de oktober-update van 2018 nog maar op een klein deel van alle pc's geïnstalleerd is. Een restant van een rommelig jaar op gebied van windows-updates. Zowel de mei- als de oktober-update komen destijds later uit dan verwacht, doordat ze grote problemen voor gebruikers veroorzaken. Van blauwe schermen tot spontaan verwijderde bestanden. Het tempo van twee grote 'feature-updates' per jaar is simpelweg niet meer vol te houden.

Windows 10 is nooit af, Microsoft ziet het besturingssysteem als een dienst om constant bij te werken.Met nieuwe functies en het optimaliseren van bestaande processen. Het forceren van automatische updates is een van de acties die wordt ondernomen om zoveel mogelijk gebruikers op dezelfde Windows-versie te houden. Al sinds de release in 2015 is duidelijk dat gebruikers zelf hier minder tevreden mee zijn. Dit jaar komt uit onderzoek dan ook naar voren dat updates voor hen vaak ongelegen komen.

Updates in mei en november

Dat de situatie onhoudbaar is geworden, dringt inmiddels ook bij Microsoft door. In april wordt duidelijk dat het roer flink omgaat. Er komen meer opties voor het uitstellen Windows-updates. Vooral Windows Home-gebruikers hebben daar baat bij. Het bedrijf voegt daad bij woord ten tijde van de mei-update, die overigens netjes op tijd uitkomt. Of je die gelijk wilt installeren of liever even afwacht, bepaal je zelf. Een soortgelijk fiasco als bij de vorige twee updates blijft uit.

De mei-update brengt minder nieuws met zich mee dan eerdere updates. Meest in het oog springend is de optie om een licht thema voor het besturingssysteem in te stellen. Een vervelende bijkomstigheid is dat Microsoft bij de installatie van Windows 10 ineens het aanmaken van een Microsoft-account verplicht, wat overigens te omzeilen is door je netwerkkabel los te trekken. Niettemin is hier te zien het bedrijf een rustigere koers vaart, wanneer het Windows-updates betreft.

De lijn wordt voortgezet met de november-update. Ook die komt op de geplande datum uit en ook de installatie daarvan wordt niet opgedrongen. Gebruikers die er meteen mee aan de slag willen, kunnen de update handmatig downloaden. De rest wordt met rust gelaten. Naar nieuwe functies moeten met een vergrootglas gezocht worden. Deze update staat in het teken van optimalisatie onder de motorkap. Na installatie blijft zelfs een pop-up uit die normaliter opdook om nieuwe features uit te lichten.

Mijnenveld

Wat ons betreft een positieve ontwikkeling voor Windows 10. Geduld is immers een schone zaak. Liever een stabiel besturingssysteem dan telkens nieuwe features die je misschien toch helemaal niet gebruikt. Alsnog gaat het af en toe mis, bijvoorbeeld met een recente cumulatieve update - oh ja, die zijn er ook nog! Daarnaast is de nieuwste Windows 10-versie niet compatibel met veroudere versies van antivirusprogramma's van AVG en Avast.

Je kunt jezelf overigens afvragen of je nog een apart antivirusprogramma op je systeem wilt hebben. Een opsteker voor Microsoft namelijk dit jaar: de ingebouwde antivirus van Windows 10 behoort nu tot de top. Windows Defender haalt de hoogste score bij een vergelijkende test van het onafhankelijke AV-Test. Netjes!

Goede bedoelingen ten spijt, blijft het update-proces voor velen een mijnenveld. Sinds de mei-update detecteert Windows 10 wel of de installatie ervoor zorgt dat de pc niet meer opstart. In dit geval wordt de update automatisch teruggedraaid. Bij de uitrol van updates houdt Microsoft al langer rekening met systeemconfiguraties die in het verleden voor problemen zorgden. Deze pc's krijgen updates later binnen dan pc's waarop ze vlekkeloos geïnstalleerd worden.

Windows 10 in 2020

Blikken we alvast vooruit op het komende jaar. Wat brengt 2020 voor Windows 10? Januari is direct al een cruciale maand. Dan stopt namelijk de ondersteuning voor Windows 7. Microsoft hoop dat veel Windows 7-gebruikers dan eindelijk de overstap naar Windows 10 maken. Hoewel meer dan de helft van de pc's Windows 10 draait, zit een derde nog altijd op Windows 7. Nederlandse gemeenten zitten ook nog volop in het overstap-proces. Verlenging van ondersteuning kan, maar kost geld.

De eerste Windows-update van 2020 staat traditiegetrouw op de rol voor de lenteperiode. Verwacht wordt dat dan de vernieuwde Edge-browser de show gaat stelen. De standaard browser van Windows 10 wordt vervangen door een exemplaar dat Chromium als basis heeft. Je zou Chromium-Edge nu al kunnen downloaden en installeren, maar weldra wordt het automatisch voor je gedaan. Bedoeling is dat de lente-update de browser officieel in Windows 10 gaat integreren.

