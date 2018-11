Windows 10: Licht thema op de schop

2018-11-19T11:00:00

2018-11-19T10:49:09

De oktober-update voor Windows 10 is voor de meeste mensen nog niet uit, maar Microsoft werkt al aan de volgende update die begin 2019 op het programma staat. Nieuw daarin is onder andere een verbeterd licht thema voor het besturingssysteem.

Het lichte thema zorgt ervoor dat de basiscomponenten van Windows 10 lichtblauw kleuren. Daaronder vallen onder andere het startmenu, de taakbalk onderin beeld en het actiecentrum. Er hoort ook een nieuwe standaard-bureaubladachtergrond bij, die tevens lichter is dan het origineel. Windows-testers kunnen de nieuwe look uitproberen onder Persoonlijke instellingen, Kleuren.

April 2019

De aankomende grote update voor Windows 10 heeft nu nog de codenaam 19H1 en komt naar alle waarschijnlijkheid rond april 2019 uit. Veel is er nog niet over bekend, maar onze collega's van Computer!Totaal hebben alvast wat zaken op een rij gezet. Grote vraag is of het Microsoft dit keer wel lukt om tabbladen in de verkenner tijdig beschikbaar te maken, en of de uitrol wat soepeler verloopt.