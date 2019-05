Windows 10 Mei 2019 Update is uit en handmatig te installeren

2019-05-22T10:28:00

2019-05-22T10:26:09

Microsoft brengt nog net op tijd de grote Mei 209 Update voor Windows 10 uit. Dit keer word je alleen (nog) niet gedwongen om deze zo snel mogelijk te installeren. De update is handmatig te downloaden zodra het je zelf het beste uitkomt.

Windows 10-updates werden in het verleden behoorlijk opgedrongen en dat was voor veel gebruikers een doorn in het oog. Niettemin omdat zo'n update risico's met zich mee kan brengen. Met de mei-update doet Microsoft het dan ook rustiger aan. Hoewel de kans groot is dat je mettertijd alsnog geen keuze meer hebt, kun je voor nu even de kat uit de boom kijken als je wilt.

Windows 10 Mei 2019 Update installeren

Wil je zo snel mogelijk up-to-date zijn? Ga dan naar Instellingen, Bijwerkingen en beveiliging, Windows Update en klik op Naar updates zoeken. Het is van belang dat je de voorgaande updates reeds hebt geïnstalleerd, anders worden die eerst gedownload. Uiteindelijk krijg je de melding 'Onderdelenupdate naar Windows 10, versie 1903'. Kies dan voor Nu downloaden en installeren.

Nieuwe functies

Deze update brengt zoals gewoonlijk weer allerlei nieuwe functies naar Windows 10. Meest in het oog springend zijn het opgeruimde startmenu en een 'licht' thema voor het hele besturingssysteem. Maar er zijn ook subtielere aanpassingen, en daar lees je over bij onze collega's van Computer!Totaal.

Het kan overigens zijn dat je de update nog niet meteen aangeboden krijgt. Dan heb je nog even geduld nodig, Microsoft brengt de update namelijk sporadisch uit. Een van de redenen daarvoor is dat dan niet iedereen de update tegelijk gaat downloaden, wat een behoorlijke aanslag zou plegen op de Microsoft-servers.