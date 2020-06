Windows 10 mei 2020-update staat voor je klaar

2020-05-25T11:31:00

2020-05-29T10:32:14

Het is volop lente en voor Windows 10 betekent het dat de tijd aangebroken is voor de eerste grote onderdelenupdate van dit jaar. De mei 2020-update is vanaf 28 mei voor iedereen beschikbaar. Lees hier over de installatie en wat de update toevoegt.

Op het moment van schrijven is er voor reguliere gebruikers nog geen manier om de mei-update handmatig te installeren. Je bent daardoor afhankelijk van wanneer Microsoft de update precies voor jouw systeem klaar zet. Er is zoals altijd sprake van een uitrol, dus niet alle pc's krijgen de update op 28 mei tegelijk aangeboden. Mogelijk heb je nog even geduld nodig.

Controleer op updates onder Instellingen, Bijwerken en beveiliging. Het kan zijn dat er nog eerdere updates voor je klaar staan om geïnstalleerd te worden. Klik dan op Downloaden en installeer alle resterende updates.

Uiteindelijk krijg je hier de melding Uw pc is bijgewerkt. Klik desondanks op Naar updates zoeken. Als je de optie krijg om Onderdelenupdate naar Windows 10, versie 2004 te installeren, dan weet je dat de mei 2020-update voor jou beschikbaar is. Klik op Nu downloaden en installeren om de update door te voeren.

Houd er rekening mee dat een herstart van je systeem nodig is. Zorg van tevoren voor dat je openstaande documenten hebt opgeslagen, zodat je geen werk verliest. Ook is het verstandig om van belangrijke bestanden een back-up te maken, mocht er onverhoeds iets misgaan. Dan heb je die altijd nog achter de hand.

Wat is er nieuw?

In het verleden zaten dit soort grote updates altijd vol nieuwe programma's en handige extra's, maar de laatste zijn ze kleinschaliger van aard. Dat geldt ook voor de mei 2020-update, die voor het gros van de Windows 10-gebruikers weinig nieuws bevat. 

Cortana en WSL2

Zo zijn er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan aan Cortana. Je zou verwachten dat de digitale assistent meer functies krijgt, maar het tegenovergestelde is waar. De spraakassistent krijgt juist een telkens kleinere rol in Windows 10. Bovendien verstaat Cortana nog altijd geen Nederlands.

Wie naast Windows graag met Linux experimenteert, kan aan de slag met een nieuwe versie van het Windows-subsysteem voor Linux. Daarmee draai je Linux-programma's binnen Windows 10 zelf. WSL2 presteert tot wel 20 maal sneller dan de vorige editie, zodat het compatible is met meer Linux-software. Waaronder de veelgevraagde ondersteuning voor Docker.

Daarnaast wordt het update-proces voor WSL gestroomlijnd. WSL-updates maken voortaan namelijk onderdeel uit van de reguliere Windows-updates en installeren langs deze route mee.

Cloud-installatie, verbeterde zoekfunctie en meer

Af en toe is een herinstallatie van Windows 10 nodig. Voorheen vaak een vervelend klusje, maar dit wordt telkens makkelijker. De mei 2020-update introduceert de optie om Windows 10 te installeren 'vanuit de cloud.' Je hoeft niet zelf meer op zoek naar de installatiebestanden om ze vervolgens op een usb-stick te zetten, et cetera. Je vindt de optie straks onder Instellingen, Systeemherstel, Opnieuw beginnen met een schone installatie van Windows.

Binnen de verkenner is de zoekfunctie verbeterd. Zo worden zoeksuggesties gegeven op basis van de bestanden in (sub)mappen. Ook bestanden die je in OneDrive hebt opgeslagen, worden meegenomen in de zoekresultaten. Een andere welkome aanpassing is de manier waarop je bluetooth-apparaten laat verbinden. Dit verloopt puur via taakbalk-meldingen, je hoeft dus niet meer allerlei verschillende menu's te doorzoeken.

Update uitstellen

Misschien sta je helemaal niet te springen om deze Windows-update. Niet zo gek, want er is altijd een kans dat deze problemen introduceert die je ervoor niet had. Onderdelenupdates zoals de mei 2020-update zijn gelukkig tot een jaar lang uit te stellen.

Genoeg tijd dus om de kat nog even uit de boom te kijken. Hoe je dat precies doet, lees je bij onze collega's van Computer!Totaal en hun artikel over Windows 10-updates uitstellen.