Windows 10 mei 2021-update installeren vanaf nu mogelijk (21H1)

2021-05-17T10:28:00

2021-05-21T11:09:16

De eerste onderdelenupdate voor Windows 10 van dit jaar is een feit, Microsoft rolt Windows-versie 21H1 sinds vandaag uit. Lees hier hoe je de Windows 10 mei 2021-update installeren kunt en wat deze zoal brengt.

Microsoft brengt elk jaar twee onderdelenupdates uit voor Windows 10, waarvan de eerste nu beschikbaar is. De tweede volgt in de herfst en daarop blikten we onlangs vooruit. Lees hier meer over de Sun Valley-update die later dit jaar volgt. Nu is het eerst tijd voor de mei-update. Die wordt automatisch op je pc aangeboden zodra jouw computer aan de beurt is.

Dit controleren werkt als volgt. Ga naar Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Windows-update. Als de 21H1-update voor je klaarstaat, zie je halverwege dit venster de tekst Onderdelenupdate naar Windows 10, versie 21H1. Met daaronder de knop Downloaden en installeren. Zie je de optie niet, dan heb je nog even geduld nodig.

Tip: Zorg er voor dat je een back-up van je belangrijke bestanden hebt gemaakt voor je hier op klikt, voor het geval er tijdens de installatie iets mis gaat. Deze gratis spoedcursus Windows 10 updaten is ook een kijkje waard!

De download start en het duurt nu enkele minuten tot de update is binnengehaald. Zodra het zo ver is, klik je op Opnieuw opstarten om de installatieprocedure af te ronden. Het opstartproces duurt daarbij wat langer dan je gewend bent, dit is normaal. Hierna is jouw systeem weer helemaal up-to-date!

Windows 10 mei 2021-update: Wat is er nieuw?

Mocht de update nog niet voor je beschikbaar zijn, dan mis je eigenlijk niet zoveel. De 21H1-update is de kleinste onderdelenupdate tot op heden, met slechts een paar nieuwe functies die voor een beperkt publiek interessant zijn. Zo heb je nu de mogelijkheid om een externe webcam als standaard camera in te stellen voor Windows Hello.

Daarnaast is de Windows Defender Application Guard geoptimaliseerd zodat deze efficiënter documenten kan scannen op virussen. En daar blijft het dan wel zo'n beetje bij, althans qua functionaliteit die voor reguliere Windows 10-gebruikers interessant is. Alle ogen zijn voornamelijk gericht op de grote herfstupdate. Deze mei-update is slechts een aanloopje daartoe.