Windows 10 November 2019 Update is in aantocht

2019-10-11T10:07:00

2019-10-11T09:54:08

Microsoft maakt bekend dat de november-update voor Windows 10 klaar is om geïnstalleerd te worden. Het ziet er naar uit dat deze volgens planning eind oktober / begin november wordt aangeboden.

Dat meldt het bedrijf in een recente blogpost. De november-update stond eerder bekend onder de codenaam 19H2 en wordt ook wel Windows 10-versie 1909 genoemd. Windows Insiders kunnen er nu al mee aan de slag, afhankelijk van hun instellingen. Wie updates namelijk zo snel mogelijk wil testen, zit al veel verder in het traject. Er wordt ondertussen namelijk ook al gewerkt aan de 2020-update.

Wat is er nieuw?

In het verleden werden de tweejaarlijkse updates voor Windows 10 met veel bombarie uitgerold. Dit waren telkens de momenten dat er allerlei nieuwe functies werden toegevoegd. Maar het aanbieden van de updates verliep alles behalve vlekkeloos. Zo werd de oktober-update van vorig jaar een poos uitgesteld na verhalen dat bestanden van gebruikers werden verwijderd.

Zodoende onstond er een situatie waarbij de ene update nog niet uit was of de andere had er alweer moeten zijn. Tijd voor Microsoft om een stapje terug te zetten. De aankomende november-update is een relatief ingetogen affaire. Onder de motorkap is er sprake van allerlei kleine aanpassingen om bugs uit het besturingssysteem te halen. Opzienbarende nieuwe functies blijven uit.

Lees meer over het nieuwe Windows Update-schema bij onze Computer!Totaal-collega's.