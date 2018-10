'Windows 10 oktober-update kan spontaan bestanden verwijderen'

2018-10-05T12:00:00

2018-10-06T14:26:58

Verschillende Windows 10-gebruikers die de oktober-update al hebben geïnstalleerd, merkten daarna dat persoonlijke bestanden op mysterieuze wijze zijn verdwenen. Hoe dat komt is nog niet duidelijk en of ze de data ooit nog terugzien, is nog maar de vraag.

De site MSPoweruser trekt daarover aan de bel, nadat er online meerdere klachten over opdoken - onder andere op Twitter, Reddit en het Microsoft-forum. Het gaat om de bestanden die te vinden zijn binnen de standaard Gebruikers-map op de C:/-schijf, dat wil zeggen Documenten, Afbeeldingen, Muziek, Downloads, et cetera.

Een van de getroffen gebruikers meldt dat de update maar liefst 220 GB aan data heeft verwijderd, een collectie van 23 jaar aan bestanden. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt en ik gebruik al sinds 1995 producten van Microsoft", schrijft diegene daarbij.

Backup

De omvang van het probleem is nog niet precies bekend, en ook Microsoft heeft nog niet gereageerd. Testers van het besturingssysteem (Insiders) zijn er wel al vaker tegenaan gelopen. Hoe het ook zij, het is aan te raden om voor de installatie van de Windows 10 oktober-update eerst een backup te maken van je bestanden, zeker wanneer ze zich in C:\Users\[Gebruikersnaam] bevinden. Inmiddels heeft Microsoft alle updatemogelijkheden van de nieuwste versie verwijderd.