Windows 10 Spring Creators Update nu beschikbaar

2018-04-10T15:00:10

2018-04-11T14:14:55

Microsoft rolt de nieuwste Windows 10 Update vanaf vandaag uit naar pc's. Dat blijkt tijdens een test op de redactie van Computer Idee, waar de nieuwe update nu beschikbaar is via Windows Update.

Wie nu via de Windows Update-functie van Windows 10 op de knop Bijwerken klikt, zal vanaf vandaag zien dat er een nieuwe onderdelenupdate met versienummer 1803 beschikbaar is. Het betreft hier de officiële Windows 10 Spring Creators Update, ofwel de Lente-update. Het kan overigens zijn dat de update niet meteen beschikbaar komt, de manier waarop Microsoft de update uitrolt kan per computer verschillen.

Nieuwe functies

Gebruikers zullen vooral merken dat er wat kleine onderdelen van de Windows 10-interface zijn aangepast. Zo is onder meer het contrast verbeterd en zijn er nieuwe transparanties in het zogeheten Fluent Design toegevoegd. Verder is het Actiecentrum nu ook van een nieuwe layout voorzien en is de achtergrond in lijn met het gekozen thema.

Timeline-functie

De meest opvallende nieuwe Timeline-functie was al aangekondigd bij de ontwikkeling van de Fall Creators Update, maar is uiteindelijk nooit in de definitieve versie terecht gekomen. In deze Spring Creators Update is de Timeline-functie nu eindelijk wel af en te gebruiken. De Timeline-functie is sterk verbeterd ten opzichte van de testversies uit de Windows 10-builds. Zo kun je nu makkelijker zoeken en kun je een completer overzicht van de gehele tijdlijn krijgen door op de link Alle x activiteiten weergeven, waarbij het getal bij x aangeeft hoeveel andere activiteiten er zijn.

Meldingen

In het scherm met meldingen kun je nu via de knop Alle meldingen wissen in een keer de rij met meldingen weghalen. Verder kun je nu vanuit het Actiecentrum direct content delen met andere apparaten in de buurt. Dat gaat via de optie Delen in directe omgeving. Op die manier kun je eenvoudig bestanden delen met bijvoorbeeld een smartphone, smart-tv of ander apparaat dat zich in hetzelfde netwerk bevindt.

Concentratiehulp

In de vorige versie van Windows 10 heette deze functie nog Stiltetijd, maar is nu omgedoopt naar Concentratiehulp. In dit onderdeel kun je nu aangeven tussen welke tijden je geen berichten wenst te ontvangen of niet gestoord wilt worden door andere meldingen. Je kunt hietbij een complete planning instellen en aangeven bij welke andere activiteit op je computer je niet gestoord wilt worden, bijvoorbeeld tijdens het spelen van games.

Spring Creators Update downloaden

Je kunt je huidige computer op twee manieren updaten: via Windows Update of door het downloaden van een los installatiebestand. Die laatste optie is interessant als je je computer opnieuw wilt installeren, en direct wil beschikken over de Spring Creators Update. Via het hulpprogramma Media Creation Tool kun je dan een ISO-bestand of usb-stick aanmaken, waarmee je de computer kunt booten en Windows 10 Spring Creators Update schoon kunt installeren.