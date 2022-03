Windows 11 kan gemakkelijker cd’s afspelen

2022-03-21T09:31:52

2022-03-21T09:32:12

Onlangs bracht Microsoft een nieuwe versie van Windows 11 uit voor Windows Insiders-leden van het Dev-kanaal, die een aantal dingen verandert.

De nieuwe versie van het besturingssysteem moet vooral bestaande functionaliteit verbeteren. Zo moeten gebruikers gemakkelijker audio-cd’s kunnen afspelen en beter kunnen omgaan met de aanraakgevoelige bedieningsopties.

Ondanks het feit dat de cd grotendeels uit het medialandschap verdwenen is, zijn er nog steeds liefhebbers van het medium. Die liefhebbers geven veel geld uit aan apparaten die cd’s afspelen en zien het liefst dus ook dat het besturingssysteem op hun computer er goed en wel mee omgaat. Voor hen hebben we goed nieuws: de nieuwe mediaspeler van Microsoft kan nu omgaan met cd’s.

Windows 11 speelt ook cd’s af

Je hebt hiervoor – voorlopig alleen als tester – versie 11.2202.42.0 van de mediaspeler nodig. Links in het menu vind je de optie voor het afspelen van cd’s. Je hebt hier natuurlijk wel een cd-speler voor nodig. Fabrikanten rusten de laatste jaren weinig laptops en desktop-pc’s uit met cd-(rom-)spelers, waardoor de kans dus aanwezig is dat je een externe speler moet kopen (of misschien heb je die al).

Daarnaast is het voor deze groep gebruikers ook nog altijd mogelijk de oude mediaspeler van Windows te gebruiken voor het afspelen van audio-cd’s. Echter, wanneer je dan een besturingssysteem gebruikt dat de nadruk op design en comfort legt, dan is het ook fijn dat je dan gebruik kunt maken van apps die ontworpen zijn met die ideeën in gedachte.