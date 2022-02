Windows 11 krijgt geoptimaliseerde taakbalk voor tablets

2022-02-25T08:58:31

2022-02-25T09:12:03

Binnenkort maakt Microsoft de taakbalk van Windows 11 wat vriendelijker voor tablets. Zo wordt de balk onder meer compacter gemaakt.

Microsoft test momenteel een nieuwe taakbalk voor Windows 11, die speciaal bedoeld is voor tablets. Daarvoor test het bedrijf nu een aantal dingen. De balk is compacter en veel opgeruimder, aangezien veel onderdelen verborgen worden.

Windows 11 krijgt speciale tablettaakbalk

Denk dan aan widgets, de Startknop, appiconen en het zoekvenster. Daarnaast kun je als gebruiker instellen dat de balk automatisch verdwijnt in de tabletmodus, waardoor je meer schermruimte overhoudt voor andere zaken. Door een keer omhoog te vegen, vanaf de onderkant van het scherm, komt alles weer netjes in beeld te staan.

Verder test Microsoft nog een aantal andere dingen voor Windows 11, die niet speciaal bedoeld zijn voor tabletgebruikers. Widgets krijgen bijvoorbeeld toegang tot dynamische content en laten daardoor meer informatie zien dan nu het geval is. Hierdoor moet het gemakkelijker worden op de hoogte te blijven van het nieuws, bijvoorbeeld. De nieuwsfeed, het overzicht van artikelen, wordt bovendien persoonlijker.

Microsoft test tevens nieuwe emoji voor Windows 11 (dat zijn die kleine plaatjes die veel soorten personen, dingen en emoties uitbeelden) en een nieuwe manier van schermen vastzetten. Windows gaat helpen bepalen wat de meest relevante vensters in beeld zijn en wil die dan naast elkaar kunnen presenteren. Daarin neemt het systeem ook tabs vanuit de Microsoft Edge-browser mee, maar dit kun je uitschakelen wanneer je dat nodig acht.

Omdat we hier nog met een testversie van Windows 11 te maken hebben, kan het zijn dat sommige functies of onderdelen niet naar alle gebruikers toekomen. Desondanks is het wel altijd interessant om te zien waar Microsoft achter de schermen mee bezig is.