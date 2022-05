Windows 11 krijgt later dit jaar extra widgets

2022-05-25T09:07:54

2022-05-25T09:10:16

Microsoft kondigt aan dat Windows 11 later dit jaar officieel ondersteuning krijgt voor widgets van derde partijen.

Dat maakt het Amerikaanse bedrijf bekend tijdens zijn jaarlijkse Build-conferentie voor ontwikkelaars. De widgets dienen dan als een soort companion voor win32- en PWA-apps.

Momenteel is het zo dat je alleen widgets kunt gebruiken van apps die van Microsoft zijn. De selectie is redelijk beperkt, met opties voor onder meer Outlook en To Do.

Widgets op Windows 11

Daarnaast zijn er nog wat andere widgets, die aangedreven worden door webtechnologie. Wanneer je zo’n widget inschakelt, dan krijg je bijvoorbeeld het weer te zien. En anders het meest recente nieuws of ontwikkelingen vanuit de entertainmentindustrie.

Daar is dus ruimte voor verbetering en dat weet Microsoft. Het bedrijf geeft helaas geen details over wat voor soort widgets we kunnen verwachten in de toekomst. Maar dat laat het wellicht over aan de creativiteit van ontwikkelaars op het platform.

Een precieze releasedatum voor de widgets van derde partijen laat eveneens op zich wachten. Desondanks zal het voor Windows 11-gebruikers een prettig vooruitzicht zijn.