Windows 11-onderdelen kapot door verlopen certificaat

2021-11-05T10:40:00

2021-11-08T11:02:22

Door een verlopen certificaat werken bepaalde Windows 11-onderdelen tijdelijk niet meer. Gebruikers lopen tegen problemen aan zodra ze onder meer het knipprogramma en het emoji-menu willen openen.

Windows werkt met certificaten om te controleren of programma's en onderdelen legitiem zijn. Een dergelijk certificaat van Microsoft zelf verliep op 31 oktober en dat blijkt gevolgen voor meerdere Windows 11-componenten te hebben. Naast het knipprogramma en het emoji-paneel, werken ook het touch-toetsenbord, spraakgestuurd typen en het menu met Windows-tips niet meer naar behoren.

Wie Windows 11 in de S-modus draait, merkt ook dat het startmenu en de instellingen-overzichtspagina problemen geven. Deels is er een oplossing in de vorm van een optionele Windows-update (KB4006746), maar die is niet van toepassing op de S-modus en het standaard knipprogramma van Windows 11. Het is nog niet bekend wanneer hier patches voor uitkomen.

Omwegen

Microsoft raadt als alternatief aan om schermafdrukken te maken met de PrintScreen-knop en deze dan in een programma als Paint te plakken. Daarin is de screenshot eventueel te bewerken en op te slaan. Windows 11-gebruikers zijn er zelf achter gekomen dat het knipprogramma weer werkt nadat ze de systeemdatum op 30 oktober zetten, en dan weer terug naar de huidige datum.

Windows 11 is nog maar kort uit en het zal je niet verbazen dat de uitrol ervan niet helemaal op rolletjes loopt. Zo werden pc's met AMD-processor getroffen door een vervelende bug, waardoor ze niet op volledige snelheid werkten. Recente updates van zowel Microsoft als AMD zouden dit euvel inmiddels hebben verholpen.