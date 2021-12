Windows 11: Standaard browser wijzigen wordt minder omslachtig

2021-12-03T10:24:00

2021-12-03T10:21:37

De standaard browser van Windows 11 is Edge, maar wellicht kies je liever een alternatief zoals Chrome of Firefox. Nu is dat proces nog bijzonder omslachtig, maar daar lijkt na aanhoudende kritiek toch verandering in te komen.

Wil je momenteel je standaard browser in Windows 11 aanpassen, dan is dat nog niet zo eenvoudig. Onder Apps, Standaard-apps kom je terecht in een oerwoud aan instellingen waar je per bestandstype een andere browser kunt selecteren. In Windows 10 is het zo simpel als onder Standaard-apps de optie Webbrowser te selecteren en daar bijvoorbeeld Chrome te kiezen.

Waarom zo ingewikkeld? Waarschijnlijk zodat minder mensen de moeite nemen hun standaard browser aan te passen en dus Edge blijven gebruiken. Nu merkt de Duitse website Deskmodder.de echter op dat Microsoft werkt aan een eenvoudigere optie.

In een recente Insider-build van Windows 11 duikt een nieuwe knop waarmee een alternatieve browser (in dit voorbeeld Firefox) sneller als standaard aan te merken is. Zie de afbeelding bovenaan dit bericht. Wanneer de optie breder beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Smeekbede

Overigens neemt dit voorlopig niet weg dat Microsoft je er op andere manieren van tracht te weerhouden van browser te wisselen. Zoek bijvoorbeeld via Bing (de standaard zoekmachine van Edge) naar 'Chrome downloaden' en je krijgt de volgende melding te zien:

Daarnaast duiken er nu berichten op van meldingen die tevoorschijn komen zodra je via de Edge-browser op de downloadpagina van Chrome terecht komt. "Microsoft Edge gebruikt dezelfde technologie als Chrome, maar dan met het vertrouwen van Microsoft", leest zo'n bericht. Of: "Edge is de beste browser voor online shopping", mede verwijzend naar de ingebouwde optie voor gespreid betalen.