Windows 11-testupdate voert veel veranderingen door

2022-02-18T08:58:44

2022-02-18T09:11:34

Microsoft test momenteel een update voor Windows 11. De update voert een aantal belangrijke veranderingen door, die zeer welkom zijn.

Testers van Windows 11 krijgen nu toegang tot een versie van Windows die veel interessante functies heeft. Zo kunnen gebruikers nu mappen aanmaken in het Startmenu en daar apps naartoe slepen om ze toe te voegen. Daarnaast is het Startmenu eindelijk te verplaatsen naar een andere schermrand, terwijl dat eerder niet mogelijk was.

Testupdate voor Windows 11

Windows 11 geeft tabletgebruikers een betere ervaring door extra veegbewegingen toe te voegen. Zo kun je voortaan het appoverzicht oproepen door van de onderkant van het scherm naar boven te vegen. Je haalt dit menu weer weg door naar beneden te vegen. Bovendien veeg je gemakkelijk door alle beschikbare apps en opties. Verder veeg je vanuit de rechterhoek van het scherm het Actiecentrum open, waardoor je toegang krijgt tot snelle instellingen.

De nieuwe Snap Layout-functie is daarnaast verbeterd. Met deze functie plaats je de venster op het scherm in een handige opstelling. De functie in de testupdate laat zien welke opstellingen er beschikbaar zijn. De Focus-functie biedt daarnaast nu een Niet storen-modus aan, terwijl Live Captions ervoor zorgt dat gesproken tekst in video’s en andere content lokaal vertaald worden. Daardoor kunnen mensen met een auditieve beperking ook meekrijgen wat er gezegd wordt. Heel handig wanneer bepaalde content vanuit zichzelf geen ondertiteling aanbiedt.

Tot slot wil Microsoft ervoor zorgen dat computers minder energie verbruiken door de slaapmodus anders in te stellen. De slaapmodus is ietwat agressiever, waardoor je computer sneller in die stand geraakt. Taakbeheer gaat eveneens op de schop en ondersteunt nu een donker thema; daarnaast is het zo dat je sneller instelt welke apps minder of geen toegang krijgen tot de middelen van de computer. Het is nog niet bekend wanneer Microsoft deze update uitrolt naar alle gebruikers.