Windows 11 vertraagt AMD-processors, patches onderweg

2021-10-18T10:57:00

2021-10-18T10:53:41

Microsoft en AMD brengen de komende dagen beide een update uit voor Windows 11-pc's die op AMD-processoren draaien. Eerder kwam aan het licht dat computers met cpu's van AMD trager presteerden na de update naar Windows 11.

Eerst is Microsoft aan de beurt, dat morgen (19 oktober) een nieuwe fix voor het probleem uitrolt als onderdeel van 'patch-dinsdag'. Deze komt automatisch binnen via de Windows Update-route. Het is overigens de tweede keer dat het bedrijf een patch voor dit specifieke euvel uitbrengt. De update van vorige week bleek de kwestie juist te verergeren.

Daarnaast komt AMD nog met een oplossing die voor 21 oktober aanstaande op de planning staat. Deze update komt via de AMD-driversoftware binnen. De tragere performance heeft te maken met de manier waarop taken onder de verschillende processorkernen worden verdeeld. De patch van AMD is erop gericht om dit weer recht te trekken.

Complicaties

Voordat Windows 11 op 5 oktober beschikbaar werd gesteld, werd het al maandenlang getest door Windows Insiders. Maar door de complexiteit van een besturingssysteem, worden nooit alle foutjes tijdig opgemerkt. Wanneer Microsoft bugfixes uitrolt, is het geregeld de vraag of het probleem werkelijk is verholpen of dat er weer nieuwe complicaties optreden.

Bezit jouw pc een AMD-processor, dan is het aan te raden nog even te wachten met de update naar Windows 11. Er is ook geen haast bij, want Windows 10 is nog tot eind 2025 veilig te gebruiken. Daarna pas stopt de ondersteuning van Microsoft. Wil je Windows 11 toch al proberen? Dit Windows 11-dossier van onze Computer!Totaal-collega's helpt je op weg.