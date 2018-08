Windows 95-app uit voor Windows 10, macOS en Linux

2018-08-24T14:27:00

2018-08-24T14:25:18

Heb je nog wel eens heimwee naar het oude, vertrouwde Windows 95? Je kunt het klassieke besturingssysteem op verschillende manieren installeren of emuleren, maar er is nu een Windows 95-app uit die het wel erg eenvoudig maakt.

De app is niet van Microsoft zelf, maar van app-ontwikkelaar Alex Rieseberg. Hij deelt de installatiebestanden en de broncode via GitHub. De files zijn beschikbaar voor Windows 10, macOS en Linux. Download ze hier.

Eenmaal geopend start Windows 95 op dezelfde manier als je van andere apps gewend bent. Het praktisch nut van de app is verder erg beperkt, het roept voornamelijk nostalgische gevoelens op. Start bijvoorbeeld een potje Mijnenveger of schets als vanouds in Paint.

Verjaardag

Dat de app juist nu te downloaden is, is geen toeval. Windows 95 bestaat vandaag namelijk 23 jaar. Het besturingssysteem zag op 24 augustus 1995 het levenslicht. Windows 98 volgde daarna in - jawel - 1998.