Windows Defender haalt topscore bij antivirus-vergelijker

2019-08-07T09:49:57

2019-08-07T09:52:00

Windows Defender blijkt een van de beste opties om je pc tegen malware te beschermen. Het gezaghebbende AV-TEST vergelijkt met regelmaat antivirusprogramma's en Microsofts software behaalde dit keer de hoogste score op alle geteste fronten.

Dat is goed nieuws voor Windows 10-gebruikers, want Windows Defender maakt daar gratis onderdeel van uit. Dat scheelt in theorie weer een betaald abonnement op een los antivirusprogramma. Ook al doen die ook goed hun best. Naast Windows Defender kwamen Norton, Kaspersky, en F-Secure als besten uit de bus. 

Voor allen geldt dat er in mei en juni geen enkele vorm van malware tussendoor glipte, maar ook dat ze geen veilige software per ongeluk als virus aanduiden; een zogeheten 'false positive'. Tevens vertragen ze de pc niet onnodig. Een bekende naam die de afgelopen maanden juist steken liet vallen, is Malwarebytes. Die blokkeerde dit keer minder aanvallen dan gemiddeld.

Waarom betalen?

Je kunt je dus afvragen waarom je nog zou betalen voor antivirus-software. En de makers zijn zich daarvan wel degelijk bewust. Daarom worden dit soort abonnementen vaak verpakt met allerlei extra's. Denk dan aan een wachtwoordkluis, beveiligde cloudopslag, een vpn-dienst, apps voor smartphones en opties voor ouderlijk toezicht.

Toch vind je ook dat soort onderdelen tegenwoordig in Windows zelf terug. Zo vind je ouderlijk toezicht onder Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Windows-beveiliging, Gezinsopties. Een vpn-functie zit verstopt achter Instellingen, Netwerk en internet, VPN. Het geïntegreerde Onedrive kan daarnaast automatisch backups naar de cloud maken.