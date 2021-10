Windows-update installeert app voor Windows 11-check

2021-10-27T10:50:00

2021-10-27T10:47:34

Microsoft biedt sinds enige tijd een statuscontrole-app aan waarmee snel te controleren is of jouw Windows 10-pc voor Windows 11 geschikt is. Dit programmaatje hoef je weldra niet meer zelf op te zoeken, want via een aankomende Windows-update komt 'ie vanzelf op je systeem binnen.

De pc-statuscontrole-app (ook bekend onder de naam PC Health Check) geeft inzicht in bepaalde onderdelen van je pc. Zo zie je in één oogopslag hoe vol je schijven zitten, regel je er snel welke programma's met Windows opstarten om de opstarttijd te verkorten en zie je of er Windows-updates klaarstaan.

De meeste mensen kennen het tooltje echter vooral omdat het je kan vertellen of jouw pc aan de Windows 11-systeemeisen voldoet. Nu heeft Microsoft besloten dat de applicatie eigenlijk standaard op iedere Windows 10-pc thuishoort. Daarom lift 'ie mee met Windows-update KB5005463, die inmiddels wordt uitgerold.

Statuscontrole verwijderen

Zodra je de update hebt doorgevoerd, vind je de statuscontrole-app in je startmenu terug. Zit je er nu echt niet op te wachten, dan verwijder je het net zo eenvoudig weer onder Instellingen, Apps, Apps en Onderdelen. Zoek Windows Pc-statuscontrole op en kies Verwijderen.

Ongeschikt voor Windows 11 - wat nu?

Overigens is de kans best groot dat de app aangeeft dat jouw pc niet voor Windows 11 ontvankelijk is. Je hoeft dan zeker nog niet gelijk naar de winkel te rennen voor een nieuwe computer, want Windows 10 wordt nog tot eind 2025 ondersteund.

Microsoft wil uiteraard wel dat Windows 10-gebruikers zo snel mogelijk de overstap maken. Door de statuscontrole-app op deze manier aan te bieden, lijkt het bedrijf ook meer mensen - enigszins opdringerig - te willen wijzen op de upgrademogelijkheden.