Withings Sleep Analyzer brengt nachtrust in kaart

2020-06-16T14:00:00

2020-06-16T09:49:16

Veel gadgets die nachtrust monitoren, dien je tijdens het slapen te dragen. De Sleep Analyzer van Withings schuif je daarentegen onder het matras.

De sensoren houden onder meer bij hoe lang en hoe diep je slaapt. Ook of je veel snurkt en hoe he ademhaalt, wat van belang is om slaapapneu in kaart te brengen.

Keurmerk

De mat is getest met de hulp van ziekenhuizen en daarom prijkt er een officieel medisch keurmerk op. Of de gegevens betrouwbaar zijn, daar hoef je dus niet van wakker te liggen. De adviesprijs is 129,95 euro.