Xbox-app laat je nu overal pc-games installeren

2022-03-02T09:14:58

2022-03-02T09:26:03

Games die je via de Xbox-app koopt en downloadt, kun je nu eindelijk in een map naar keuze installeren. Dat maakt Microsoft bekend.

De nieuwe optie is nu onderweg naar iedereen die de Xbox-app gebruikt op Windows 10 of Windows 11. Gamers hebben de vrijheid om helemaal zelf te bepalen waar ze de installatiebestanden parkeren op hun laptop of desktop. De map moet wel vrij toegankelijk zijn; dat is eigenlijk de enige voorwaarde. Daarnaast zijn Windows-gebruikers in staat hun bestanden in een back-up te gooien, zodat ze sneller hersteld kunnen worden wanneer er iets fout gaat.

Xbox-app op Windows

Eerder waren gamers die gebruikmaken van de Xbox-app daarin vrij beperkt. Wanneer ze een pc-game installeerden, dan moest dat in een specifieke map gebeuren. Het was al wel mogelijk de games op een extern opslagmedium te installeren. Echter, zomaar opslaan waar je wil of bestanden aanpassen, dat zat er helaas niet in.

Het mooie aan deze update is dat je niets opnieuw hoeft te downloaden. Je kunt de installatielocatie na het updaten meteen aanpassen vanuit de Xbox-app op Windows 10 of Windows 11. Dat doe je door de app te openen en een game te selecteren met je rechtermuisknop. Daar tref je de nieuwe optie aan. Games die je in de toekomst installeert, bieden meteen de optie aan ze elders te installeren.

Deze verandering zorgt ervoor dat gamers hun pc-games gemakkelijker kunnen aanpassen, ook wanneer ze dus officieel uit de Microsoft Store gedownload zijn (de Xbox-app haalt de gegevens immers daarvandaan). Mocht je de update nog niet hebben, dan kan die elk moment arriveren.