Xbox Stereo Headset is goedkoper met kabel

2021-09-30T10:00:00

2021-09-30T10:02:12

Enkele maanden geleden bracht Microsoft een draadloze hoofdtelefoon uit voor zijn Xbox-spelcomputers. Inmiddels is er ook een variant mét kabel te koop.

Deze Xbox Stereo Headset is daardoor vier tientjes goedkoper dan de versie zonder draad. De 3,5mm-kabel steek je overigens niet in de spelcomputer, maar in de controller.

Draaien maar

Het volume is te regelen door aan de oorschelp te draaien, als ook via de Xbox-instellingen. Uiteraard ontbreekt een microfoon niet, waarmee online medegamers je goed kunnen verstaan. De adviesprijs is 59,99 euro.