Xtreme Solar Charger-powerbank heeft geen stopcontact nodig

2021-06-15T14:00:00

2021-06-15T09:28:34

Is je smartphone onderweg leeg, dan biedt een powerbank uitkomst. Maar wat als die ook op is, voor je bij een stopcontact in de buurt bent? Voor deze scenario's bedacht Xtorm deze Xtreme Solar Charger.

Deze powerbank spaart namelijk energie op via de aanwezige zonnepaneeltjes. Zo lang er daglicht is, kun je die blijven voltanken. Aardig is verder de zaklampfunctie en de meegeleverde karabijnhaak, waarmee de lader stevig aan een rugzak te bevestigen is.

Capaciteit en prijs

De powerbank is te koop met een capaciteit van 5.000 of 10.000 mAh. Respectievelijk kosten die 29,95 en 49,95 euro.