Yahoo introduceert groepschat-app Squirrel

2018-05-09T14:40:00

2018-05-09T14:41:53

Yahoo is sinds het enorme datalek behoorlijk uit de gratie geraakt en het bedrijf opereerde de afgelopen tijd dan ook in de luwte. Nu laat men weer wat van zich horen door een nieuwe chat-app te lanceren onder de naam Squirrel.

Opmerkelijk is dat Yahoo bij de lancering van Squirrel uitgerekend van privacy een speerpunt maakt. Waar soortgelijke apps vaak toegang willen tot je smartphone-contacten, werkt Squirrel op basis van privé-uitnodigingen. Je maakt chatkamers aan, waarvan je de link vervolgens kunt delen met vrienden en familie. De nadruk ligt op groepchats rond bepaalde onderwerpen of thema's, vergelijkbaar met diensten als Slack en Discord.

Squirrel is uit voor Android en iOS, maar is vooralsnog niet zomaar te downloaden. Je hebt een uitnodiging nodig van een andere gebruiker, of kunt toegang vragen door contact op te nemen via de site van Squirrel. Waarschijnlijk wil Yahoo eerst op kleinere schaal testen hoe de app uitpakt, om het later breder beschikbaar te stellen.

Na de hack

Yahoo was in het verleden een van de grootste namen in de tech-industrie, maar dat is inmiddels niet meer zo. In 2016 werd bekend dat de e-mailadressen en wachtwoorden van 500 miljoen Yahoo-gebruikers waren buitgemaakt tijdens een hack. Die vond plaats in 2014 en Yahoo wist daarvan, maar bracht het twee jaar later pas naar buiten. Dat liep uit op een boete van 35 miljoen dollar.