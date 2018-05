YouTube Music: Google gaat concurreren met Spotify

2018-05-18T09:44:00

2018-05-18T09:42:39

Google kondigt een nieuwe muziekstreamingdienst aan onder de naam YouTube Music. Het bedrijf wil daarmee voornamelijk de concurrentie met Spotify aangaan. Er komt namelijk ook een gratis variant beschikbaar, in tegenstelling tot Apple Music.

De meerwaarde van YouTube Music zit hem vooral in de algoritmen van Google. De Google Assistent helpt je met het samenstellen van de perfecte afspeellijsten op basis van o.a. je muzieksmaak, luistergedrag en locatie. De kans is groot dat muziekvideo's er ook onderdeel van zijn. Die zijn immers namelijk al veel op YouTube als videoplatform te vinden.

De gratis versie van YouTube Music heeft wel wat beperkingen. Zo hoor je reclame tussen de nummers door, net zoals bij Spotify het geval is. Irritanter is het feit dat je de app niet op de achtergrond kunt laten draaien. Als je bijvoorbeeld je mobiele browser opent, dan stopt de muziek. Als je hier vanaf wilt, is een abonnement op YouTube Music Premium de volgende stap.

YouTube Red wordt YouTube Premium

YouTube Music Premium kost circa 10 dollar per maand en laat je tevens muziek downloaden om offline te kunnen luisteren. YouTube Red wordt omgedoopt tot YouTube Premium en is iets duurder, 12 dollar per maand. Daarmee bekijk je YouTube-filmpjes zonder advertenties en krijg je toegang tot bepaalde video's die alleen als Premium-lid te zien zijn, zogeheten YouTube Originals.

Als YouTube Premium-lid ben je overigens ook gelijk lid van de betaalde versie van YouTube Music. Je hoeft dus niet twee aparte abonnementen af te sluiten. Voorlopig zijn er nog geen plannen bekend om de dienst naar Nederland te brengen. Eerst zijn andere landen aan de beurt, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.