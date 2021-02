YouTube verwijdert half miljoen misleidende corona-video's

2021-01-27T10:43:00

2021-01-29T10:24:25

Het afgelopen jaar zijn er een half miljoen video's van YouTube verwijderd waarin onjuiste informatie over het coronavirus werd verspreid. Het videoplatform ligt onder vuur omdat het complotdenken teveel zou aanwakkeren.

Vorig jaar mei paste YouTube zijn zogeheten communityrichtlijnen aan met nieuwe regels omtrent covid-19-filmpjes. Zo mogen de video's niet het bestaan van het coronavirus ontkennen of wilde verhalen over het vaccin de wereld inhelpen. Als voorbeeld wordt onder meer de theorie aangehaald dat mensen een tracking-chip ingespoten zouden krijgen.

Gaat een uploader drie keer over de schreef, dan wordt zijn of haar account helemaal verwijderd. Een bekend Nederlands voorbeeld is het YouTube-kanaal van rapper Lange Frans. Een tweede kanaal werd binnen twee dagen in de kiem gesmoord.

Of de striktere richtlijnen veel effect hebben, is echter nog de vraag. In oktober toonde het programma Zondag Met Lubach aan hoe makkelijk het nog steeds is om in een 'fabeltjesfuik' terecht te komen. Als je niet oppast, staat je hele YouTube-feed binnen een paar klikken vol corona-nepnieuws. De algoritmes van Google blijven maar soortgelijke video's aanraden.

Meer kijkers

De coronapandemie heeft vorig jaar ook andere effecten op YouTube gehad. Zo is er in het eerste kwartaal van 2020 een kwart langer naar YouTube-video's gekeken dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Vermoedelijk omdat veel mensen wereldwijd door lockdowns met name toen massaal thuis zaten.

Meer mensen namen een abonnement op YouTube Music en/of YouTube Premium. In het derde kwartaal van vorig jaar stond de teller op meer dan 30 miljoen betalende abonnees. Daarnaast zijn er in de eerste helft van 2020 bijna de helft meer gaming-livestreams bekeken, en gebruikten artiesten het platform om (vaak tegen betaling) live muziek te spelen.