Zanco-balpen is stiekem smartphone

2019-03-12T14:00:00

2019-03-12T06:58:29

Geloof je dat de Zanco Smart-Pen stiekem een smartphone is? Toch is het zo, er past namelijk een nano-simkaartje in.

Er zit tevens een dubbele camera in en er zit een microfoon op. Sluit er een bluetooth-koptelefoon op aan om er mp3'tjes op af te luisteren. Bedien er een tablet mee of zet de gadget in als laserpen voor presentaties.

Crowdfunding

Een waar manusje van alles dus, waar veel vraag naar blijkt te zijn. Het is namelijk een groot succes op Kickstarter. De gadget wordt voor 99 dollar aangeboden.