Zavos Gaming Mouse haal je voor twee tientjes in huis

2022-01-18T14:00:00

2022-01-17T15:55:16

Voor de budgetgezinde gamers onder ons verkoopt Speedlink nu deze Zavos Gaming Mouse. Daar betaal je namelijk slechts twee tientjes voor.

Voor het geld haal je een muisje met gekleurde ledverlichting mee in huis, die een gevoeligheid van maximaal 6400 dpi (dots per inch) biedt. Die waarde is bij te stellen met de dpi-knoppen onder het scrolwiel, zodat je niet in allerlei instellingen hoeft te duiken.

Met draad

De muis is niet draadloos, maar sluit je aan via usb. De kabbellengte is 1,5 meter.