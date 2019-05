Zeldzame iPod te koop voor 20.000 dollar

2019-05-10T11:47:37

2019-05-10T11:53:07

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de eerste iPhone zowel kon bellen als muziek afspelen, was het einde in zicht voor 'gewone' MP3-spelers als Apple's eigen iPod. Destijds was de iPod al zes jaar op de markt. Nu is er een origineel model uit 2001 op eBay gezet, en die kost een flinke duit.

19.995.00 dollar, maar liefst. Zoveel hoopt de aanbieder er voor te vangen. Het is niet zomaar een iPod die ergens onderuit een lade is getrokken, maar een versie die nog helemaal nieuw in de doos zit en dus nog nooit is opengemaakt. Er past 5 GB aan muziek op, wat vandaag de dag mager klinkt. Maar dat betekent alsnog dat er meer dan duizend mp3'tjes op passen, die nemen niet zoveel ruimte in.

Klikwiel

In een later stadium kon de iPod ook spelletjes en video's afspelen, dat kan dit model nog niet. Maar het typerende klikwiel ter navigatie is wel al van de partij. Het enige iPod-model dat Apple nu nog verkoopt, is de iPod Touch. Dat is alleen veel meer dan slechts een mp3-speler, je kunt er namelijk zelfs mee fotograferen. Het klikwiel is vervangen door een touchscreen.