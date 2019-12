Zeldzame Nintendo Play Station spelcomputer wordt geveild

Voor zover bekend is er maar één van in omloop. Een prototype van een spelcomputer die begin jaren '90 door Nintendo en Sony samen werd ontwikkeld. Wil je die wel in je collectie? De Nintendo Play Station wordt begin volgend jaar geveild.

Nintendo en Sony werkten in een grijs verleden een poosje samen aan een versie van de Super Nintendo met ingebouwde discdrive voor het afspelen van games op cd-rom. De samenwerking liep stuk en Nintendo ging met Philips in zee. Sony werkt verder aan een eigen spelcomputer, de eerste PlayStation. De rivalen zijn nu twee van de grootste spelers op de gamesmarkt.

Van de spelcomputer die uiteindelijk nooit het levenslicht zag, bestonden wel prototypes. In 2015 kwam één daarvan ineens boven water. Een man vond het apparaat op de zolder van zijn vader. Die had de Nintendo Play Station in 2009 overgenomen van een oud Sony-medewerker. Sindsdien trekken de huidige eigenaren ermee langs gamebeurzen, om er mee te pronken.

Diepe buidels

Binnenkort wordt de spelcomputer verkocht aan de hoogste bieder. De veiling start op 27 februari aanstaande, valt te lezen op de site van veilinghuis Heritage Auctions. Een openingsbod is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat de uiteindelijke koper diepe buidels heeft. Een eerder bod van meer dan een miljoen dollar werd door de bezitters afgeslagen.

Hoewel de markt nu de waarde gaat bepalen, geeft het wel aan hoeveel verzamelaars ervoor bereid zijn neer te leggen.