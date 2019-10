Zelfs smartphone-reset stopt dit Android-virus niet

2019-10-30T16:01:00

2019-10-30T15:47:46

Beveiligingsonderzoekers van Symantec zijn bijzonder hardnekkige Android-malware op het spoor gekomen, die zelfs niet verdwijnt nadat een besmet toestel is gereset. Hoe dat kan? Men staat nog voor een mysterie.

Het virus in kwestie draagt de naam xHelper en is op te lopen wanneer apps buiten de Play Store om worden geïnstalleerd. Sideloaden, is de term die daar ook wel voor wordt gebruikt. Doe je dit nooit, dan hoef je dus ook niet ongerust te zijn.

Toch heeft de malware inmiddels al 45.000 toestellen besmet, aldus Symantec. En wie xHelper eenmaal op zijn telefoon heeft staan, komt daar niet zo gemakkelijk meer vanaf. Zelfs na het terugzetten van de fabrieksinstellingen blijft de malware actief.

Hardnekkig

De onderzoekers zijn er nog niet over uit hoe het virus zo hardnekkig kan zijn. Normaal gesproken zou zo'n reset afdoende moeten zijn. Vervelend om je toestel weer opnieuw te moeten instellen, maar je bent dan wel van de infectie af. Niet in dit geval.

Wie xHelper probeert handmatig te verwijderen, komt er achter dat het virus zichzelf automatisch opnieuw in het systeem nestelt. Slachtoffers ervan krijgen onder andere te maken met constante reclameboodschappen op hun toestel in de vorm van pop-ups.

Overigens werd de malware eerder al gespot door Malwarebytes. Daardoor is bekend dat xHelper al minstens sinds afgelopen mei actief is. Gebruik je externe sites voor het downloaden van Android-apps? Let de komende tijd dan extra goed op.