Zens 4-in-1 MagSafe-oplader voedt vier Apple-gadgets tegelijk

2021-09-07T10:00:00

2021-09-06T08:55:32

Eén apparaat voor het opladen van al je Apple-gadgets, dat vat deze 4-in-1 MagSafe-oplader van het Nederlandse merk Zens goed samen.

Hier zijn toestellen uit de iPhone 12-serie magnetisch te bevestigen, terwijl de AirPods er in hun opbergdoosje mooi naast passen.

Nachtkastje

Daarnaast is er nog plek voor een Apple Watch en een vierde apparaat dat via usb van stroom te voorzien is. Denk dan bijvoorbeeld aan een iPad. Tip: staat leuk op een nachtkastje, temeer wanneer je het horloge in de nachtklokmodus zet.

De adviesprijs is 139,99 euro.