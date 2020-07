Zien Office-programma's er in de toekomst zo uit?

2020-07-22T10:12:00

2020-07-22T10:21:56

Over een jaar of twee zien Office-programma's als Word, PowerPoint en Excel er mogelijk heel anders uit dan nu. Er wordt gewerkt aan een volledig nieuwe interface en de ontwerpers lichten nu alvast een tipje van de sluier op.

Het voornaamste doel van de nieuwe menustijlen is om een bepaalde rust uit te stralen, zodat je beter kunt focussen op je werk. Het bekende 'lint' met zijn talloze menu-opties bovenin beeld, verdwijnt dan ook volledig. Bedoeling is dat de zichtbare menu-opties en de plaatsing ervan zich aanpassen aan je acties, zodat je niet overweldigd wordt door de vele mogelijkheden.

Kunstmatige intelligentie speelt daarnaast een telkens grotere rol. Deze techniek moet bijvoorbeeld helpen bij het voorspellen van de juiste Excel-formules zodat je daar zelf minder over hoeft na te denken. In de agenda-software Planner kan AI dan weer automatisch einddatums suggereren op basis van de taken die je invoert.

Grenzen vervagen

Over het algemeen geldt dat de grenzen tussen de verschillende programma's telkens verder vervagen. Niet alleen onderling maar ook per platform. Of je nu werkt op je pc of laptop, smartphone/tablet, of in de cloud/web-versies van Office, alle versies sluiten naadloos op elkaar aan. Microsoft Teams speelt daarbij een cruciale rol wanneer je veel met anderen aan documenten samenwerkt.

Microsoft is al een poosje bezig met het vereenvoudigen van het werken met Office. Zo zijn de abonnementsvormen recent aangepast. Eerder vertelden we je welk Microsoft 365-abonnement het beste bij je past.