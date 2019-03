Zitten we te wachten op de opvouwbare smartphone?

2019-03-05T11:15:43

2019-03-05T11:18:25

Met de Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X en de Royole FlexPai lijkt 2019 het jaar van de opvouwbare telefoon te worden. Maar zitten we eigenlijk wel te wachten op de foldable smartphone?

Op het Mobile World Congres in Barcelona, een paar weken geleden, waren er twee grote trends zichtbaar: 5G en opvouwbare telefoons. Samsung liet er zijn Galaxy Fold zien, Huawei onthulde de Mate X en andere fabrikanten zoals TLC, Energizer en Motorola meldden ook aan een opvouwbare smartphone te werken.

Toch lijkt het erop dat de gemiddelde consument helemaal niet zit te wachten op deze innovatie. In opdracht van USA Today werden ruim 1300 Amerikaanse smartphone-kopers geïnterviewd over features die zij belangrijk vinden wanneer ze een nieuwe smartphone gaan kopen. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen iPhone- en Androidgebruikers. Bij beide groepen is de grootste wens een betere accuduur (iPhone: 76%; Android: 77%). Op twee staat een betere camera (iPhone: 57%; Android: 52%). Op drie komt 5G (iPhone: 37%; Android: 40%) en op vier een groter scherm (iPhone: 34%; Android: 31%). Een opvouwbaar design scoort aanmerkelijk lager. Dit is voor slechts 17% van de iPhone-gebruikers een interessante optie, terwijl dat bij Android-gebruikers op 19% ligt.

Prijs een factor? Duh!

Het is interessant om te kijken wat er gaat gebeuren wanneer a) het aanbod van opvouwbare smartphones groter wordt en b) de prijzen gaan zakken. Momenteel ligt de prijs van een foldable toestel zo rond de 2000 euro. Daarmee zijn het nu vooral nog toestellen voor de happy few.